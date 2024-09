Die Neuen überzeugen: Titans gewinnen enge Kiste im letzten Test

Dresden - Was für eine Generalprobe! Erst wurde kurz vor dem Spiel die Rückkehr von Koen Sapwell zu den Dresden Titans bekannt gemacht, dann holte sich das Team von Fabian Strauß in einer echten Punkteschlacht gegen BK Decin vor knapp 250 Fans in der Margon Arena den 123:121 (108:108, 48:50)-Sieg nach Overtime.