Titans stellen Teichmann kalt, aber Strauß will noch "Fehler abstellen"

Dresden - Null Punkte für Grant Teichmann (28) trotz über 34 Minuten Spielzeit? Das gab es vielleicht noch nie! Der Ex-Titans-Held und Neuzugang der Giants Düsseldorf wurde in der Margon Arena kaltgestellt!

Neu-Düsseldorfer Grant Teichmann (28, r.) wurde von seinen ehemaligen Kollegen um Sebastian Heck (29, v.) kaltgestellt. © Norbert Neumann

"An so was kann ich mich nicht erinnern. Aber das war der Plan, ihn dahin zu drücken, wo er nicht komfortabel ist. Die Zahlen zeigen, dass wir es ganz gut hinbekommen haben", freut sich Titans-Coach Fabian Strauß (31).



Vor allem der Defense um Kapitän Sebastian Heck (29) war es zu verdanken, dass der Auftakt in der ProA mit 84:74 vor 1935 Fans gelungen war.

"Über viele Phasen ja. Man muss aber leider sagen, dass die Neuzugänge noch ein paar kleine Dinge besser umsetzen können", so der Coach. Vor allem Adam Paige (24) bekam das zu spüren, hatte nur zu Beginn vier Minuten Spielzeit.

Strauß war "nicht zufrieden" mit der Körpersprache und der Physis des Kanadiers. "Wir hatten einen klaren Plan, wie wir gegen die Großen unter dem Korb spielen wollen. Er hat es zweimal nicht umgesetzt, zweimal hat es der Coach gesehen."

Am Samstag beim ersten Auswärtsspiel in Koblenz erwartet der 31-Jährige noch deutlich mehr Physis: "Wir sind quasi noch in der Vorbereitung. Da müssen wir ranklotzen. Fehler abstellen und noch smarter agieren, denn Koblenz ist athletisch noch einmal ein anderes Level."