"Echte Wundertüte": Titans wollen bei den Drachen zurück in die Erfolgsspur

Dresden - Nach der Heimniederlage der Titans gegen Gießen wollen die Dresdner zurück in die Erfolgsspur. Am heutigen Sonntag geht es dafür nach Quakenbrück zu den Artland Dragons. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Titans-Coach Fabian Strauß (31) steht vor einem Rätsel. Durch viele Wechsel bei Quakenbrück weiß er noch nicht, gegen welches Personal seine Jungs ranmüssen. © Lutz Hentschel

Die Dragons versprühen derzeit kein Feuer, maximal heiße Luft. Seit dem 12. Oktober konnten sie kein Spiel mehr gewinnen. Doch Achtung: Quakenbrück will raus aus dem Tief.

Im Abstiegskampf holten sie in der Vorwoche Nikos Chouchoumis (28). In seinem ersten Spiel in Jena (85:95) legte der 28-Jährige direkt beachtliche 33 Zähler und fünf Assists auf.



"Artland ist eine echte Wundertüte. Sie haben vor drei Wochen wieder den Trainer gewechselt, danach einige neue Spieler geholt, und ein, zwei Jungs verlassen Quakenbrück auch noch. Gegen welche Mannschaft wir am Ende spielen, ist also total unbekannt", rätselt Chefcoach Fabian Strauß (31) noch, was auf ihn und seine Jungs zukommt.