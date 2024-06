Erster Titans-Neuzugang ist da! Paige muss große Fußstapfen ausfüllen

Adam Paige (r.) soll der neue Allrounder bei den Titans werden. © IMAGO/Jason Franson

Der 24-jährige Forward wurde in der Nähe von Vancouver geboren, spielte ab 2018 an der University of Alberta, wo er in seinem ersten Jahr direkt zum Rookie of the Year in der West-Staffel gekürt wurde.

In seinen fünf Spielzeiten an der Universität reifte er schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Teams.

So stand er in seiner letzten Saison rund 30 Minuten pro Spiel auf dem Parkett, wobei er im Schnitt 16 Punkte, bei einer Wurfquote von 43,6 Prozent aus dem Feld und 36,1 Prozent von der Dreierlinie erreichte. Parallel spielte er von 2020 bis 2023 in der kanadischen CEBL.



Bei den Titans soll Paige den abgewanderten Tanner Graham ersetzen - auch wenn das keine leichte Aufgabe wird. Denn der Landsmann katapultierte sich in nur drei Jahren mit 1165 Punkten in 95 Spielen auf Platz sieben der Titans-Scorerliste.

"Nach dem Abgang von Tanner Graham war uns klar, dass wir die Position des Vierers wieder mit einem ähnlichen Spielertyp besetzen wollten. Adam hat mich schon nach den ersten Videos, die ich von ihm gesehen habe, stark an Tanner erinnert und nach dem ersten Telefonat merkte ich auch, dass er charakterlich sehr gut in die Mannschaft passen wird", erklärt Titans-Coach Fabian Strauß (31).