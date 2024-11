Hält Strauß mit den Titans gegen den Mentor zwei Punkte fest?

Dresden - Für 40 Minuten Nettospielzeit kennt Fabian Strauß (31) keine Freunde. Davor und danach wird der Coach der Dresden Titans seinen Mentor Felix Banobre (54) wieder herzlich in den Arm nehmen. Der 54-Jährige ist am heutigen Samstagabend (18 Uhr) mit den SparkassenStars Bochum zu Gast in der Margon Arena.