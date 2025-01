Härtetest für die Titans! "Die werden uns verkloppen wollen"

Die Dresden Titans müssen am heutigen Freitag beim Tabellenführer Science City Jena ran.

Von Jens Maßlich

Dresden - Das neue Jahr wartet gleich mit einer richtig schweren Prüfung. Die Dresden Titans müssen am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim Tabellenführer Science City Jena ran. Mit den Neujahrsvorsätzen könnte das also so eine Sache sein. Denn Titans-Coach Fabian Strauß fordert noch eine Steigerung. "Unser Ziel muss sein, in der Rückrunde mehr als sieben Spiele zu gewinnen", so der 31-Jährige.

Schon gegen Karlsruhe mussten Daniel Kirchner (27, l.) & Co. einiges aushalten. © Lutz Hentschel "Ich würde schon gern auf die erste Hälfte der Tabelle mit den Jungs, weil ich glaube, dass wir inzwischen gut genug sind. Das geht aber nur mit harter Arbeit. Deswegen wünsche ich mir, dass die Jungs weiter Bock haben, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und zu siegen. Das Wichtigste dafür aber ist, dass alle gesund bleiben." Was möglich ist, hat der 101:71-Erfolg kurz vor dem Jahresende gegen Karlsruhe gezeigt. Allerdings kann man sich beim Primus davon nichts mehr kaufen. "Wir haben schon zweimal in der Pre-Season gegen sie getestet, wissen ungefähr, was uns erwartet. Wir brauchen Körper und Köpfchen", so Strauß. "Wir müssen von Sekunde eins an Physis annehmen wollen und smart spielen. Offensiv wird das ein ganz anderes Spiel, weil Jena wird uns verkloppen wollen. Darauf müssen wir vorbereitet sein!"