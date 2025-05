Investor weg, 500.000 Euro fehlen, doch die Dresden Titans wollen nicht aufgeben

Vor Ort wurden nicht nur Spenden gesammelt, sondern auch konkrete Hilfe angeboten. © Denis Buscher

Der Verein will sich künftig noch mehr über seine Talente profilieren, mit Georg Kupke und Linus Briesemeister waren am Mittwochabend auch zwei an die Halle gekommen, die in der vergangenen Saison schon in der ProA aktiv waren.

Auch Kapitän Sebastian Heck war vor Ort. Sie wurden - wie auch Titans-Präsident Jan Wolf, Franz Coriand (Vorstand Finanzen) und Michael Rutloh (Vorstand Fankommunikation) - Zeuge von zahlreichen Unterstützungsangeboten.

Handwerkliche Tätigkeiten in Spielerwohnungen bis zur personellen Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit bei Events wurden angeboten. Zudem kamen von den rund 50 anwesenden Personen knapp 2000 Euro an Spenden zusammen. Und auch die Ventura-Gruppe könnte zumindest noch im deutlich kleineren Umfang als Sponsor im Jugendbereich erhalten bleiben.

"Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir ziehen den Finger aus der Falte und bringen das ganze Ding wieder nach vorn, machen alle einen Meter mehr und danach sieht die Situation vielleicht schon wieder besser aus", zeigt sich Münch kämpferisch.

"Man kann mit kleinen Mitteln im Basketball viel erreichen. Wir sind nicht Dynamo Dresden, dass wir einen zweistelligen Millionenbetrag brauchen, um sportlich zu überleben. Es geht nicht immer um Geld."