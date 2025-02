Mann für die richtigen Momente! Titans-Korbjäger Kirchner liefert, wenn er gebraucht wird

Dresden - Das war nicht sein auffälligstes Spiel, trotzdem war Daniel Kirchner (27) vielleicht so etwas wie der entscheidende Faktor beim zehnten Saisonsieg (73:65) der Dresden Titans gegen die Bubis von Rasta Vechta.

Fast so schien es, als hätte Coach Fabian Strauß (31) den Point Guard für den entscheidenden Moment geschont. Denn Kirchner schmorte zuvor fast sechs Minuten auf der Bank.

Binnen 25 Sekunden drehte Kirchner das Spiel, glich im letzten Abschnitt 7 Minuten und 41 Sekunden vor Ende des Spiels zum 56:56 aus, klaute sich direkt danach wieder den Ball und machte per Korbleger die erste Führung der Elbriesen im äußerst zähen Spiel perfekt.

"Der Run, den wir da hatten, war unglaublich wichtig. Vechta hat noch nicht so viele Siege geholt, das ist dann bei denen vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf. So wurde es für sie noch schwerer", erklärte der 27-Jährige.

"Die nächsten Spiele sind entscheidend, wo es noch hingeht. Die über uns in der Tabelle spielen alle noch gegeneinander. Wenn wir noch zwei oder drei Siege aus den nächsten vier Spielen holen, sind die Play-offs noch möglich", prophezeite Kirchner. Doch beim Doppelspieltag am Freitag und Sonntag müssen sie in Bochum und Düsseldorf gleich zweimal auswärts ran.