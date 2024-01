Kretschmer soll helfen: Dresden Titans wollen 3. Sieg in Serie!

Dresden - Richtig harter Brocken für die Dresden Titans ! Zum Abschluss der Hinrunde in der ProA bekommen es Dresdens Basketballer am heutigen Samstag (18 Uhr) mit den Phoenix Hagen zu tun.

Dresdens Arne Wendler (24, oben) und seine Kollegen wollen am Samstag den nächsten Sieg einfahren. © Matthias Rietschel

Die kommen als Tabellen-Dritter in die Dresdner Margon Arena und haben sieben der vergangenen zehn Partien gewonnen, zwei zuletzt in Serie.

Zwei Siege am Stück haben auch die Titans gefeiert, nur die Nerven ihrer Fans haben sie dabei nicht gerade geschont.



Beim Heimsieg gegen Rasta Vechta II. stand es 11,5 Sekunden vor dem Ende noch Unentschieden, die zwei Punkte in Bremerhaven machte man nach relativ hohem Rückstand auch erst mit einer tollen Aufholjagd im letzten Viertel klar.

Immerhin liegt das Team von Fabian Strauß (30) dank der vier Punkte aktuell auf dem letzten Play-off-Platz acht. Der soll es mindestens auch nach dem Spiel am Samstagabend sein.

Der Coach stellt klar, wie das gelingen kann: "Hagen spielt einen sehr schnellen Basketball. Sie pressen viel und über das ganze Feld, wodurch sie Ballverluste forcieren und so leichte Korbleger für sich kreieren. Turnover zu vermeiden und das Tempo zu kontrollieren wird am Samstag also enorm wichtig."