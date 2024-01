Ministerpräsident Kretschmer kann Titans-Niederlage nicht verhindern

Dresden - Die sächsische und Dresdner Politprominenz gab sich die Ehre, genutzt hat es aber nichts. Denn nach zwei Siegen hintereinander verloren die Dresden Titans am Samstagabend gegen die favorisierten Phoenix Hagen mit 82:89 (46:42).

Zu Gast waren auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (2.v.r.) neben Titans-Gesellschafter Thomas Bohn (r.) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (2.v.l.). © Norbert Neumann

Dabei hatte es nach den ersten beiden Vierteln und auch kurz vor dem Ende der Partie noch richtig gut ausgesehen.

Schlecht war das, was die 2943 Fans in der Margon Arena - Höchstwert in dieser Saison - da zu sehen bekamen, nämlich nicht.

Ministerpräsident Michael Kretschmer, Kultusminister Christian Piwarz sowie Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Sportbürgermeister Jan Donhauser, die sich unter die Fans mischten, sahen Titanen, die lange Zeit gut mithielten.

Die Gäste zeigten genau das, wovor Titans-Coach Fabian Strauß im Vorfeld gewarnt hatte: brutales Pressing. Fünf Steals (einer bei Dresden) allein in der ersten Hälfte unterstreichen das.