Nach zwei Peinlich-Pleiten! Titans sind auf Wiedergutmachung aus

Dresden - Der Trend ist dein Freund - oder? Kann man bei den Dresden Titans so oder so sehen. Geht es um die zwei peinlichen Auftritte vergangene Woche, hoffentlich nicht. Geht es um die Heimbilanz, dann schon eher!

In eigener Halle waren Lukas Zerner (24) & Co. zuletzt schwer zu bezwingen. © Lutz Hentschel

Seit dem 10. November ist das Team von Fabian Strauß (31) in der Margon Arena ungeschlagen, Teams wie Trier, Münster und Hagen aus der oberen Tabellenhälfte wurden bezwungen.

Am heutigen Sonntag (16 Uhr) gastiert mit den Eisbären Bremerhaven der Tabellendritte in Elbflorenz - ein richtig harter Brocken, bei dem es ein anderes Gesicht als in Jena und Nürnberg zu zeigen gilt.

"Bremerhaven spielt eine überragende Saison. Sie haben eine unglaublich stimmige Teamdefence und performen dadurch in der Verteidigung sehr konstant. Dazu kommt gute Physis, eine ausgeklügelte Strategie und dazu passend eine hohe Spielerqualität", lobt Titans-Coach Strauß den Tabellendritten der ProA.