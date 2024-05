Rekordwerfer Kirchner bleibt bei den Titans bis 2026 an Bord

Coach Fabian Strauß (31, l.) will Daniel Kirchner zur tragenden Säule formen. © Lutz Hentschel

Zum Ende der Saison sind es 1892 - und in den nächsten Jahren sollen noch deutlich mehr dazukommen.

"Uns war frühzeitig klar, ihn als einen wichtigen Baustein der letzten Jahre weiter halten zu wollen. In der Offseason werden wir den Kader so gestalten, dass er eine der tragenden Säulen ist, und werden dementsprechend auch viel um ihn herum bauen", freut sich Coach Fabian Strauß (31) über die Verlängerung.

Er hat mit Kirchner in den nächsten Jahren noch so einiges vor:

"Als einer der dienstältesten Spieler soll er in den nächsten zwei Jahren in eine Führungsrolle im Team wachsen und sich stets weiter verbessern. In ihm schlummert noch einiges an Potenzial und ich hoffe, dass er das allen Basketballfans in Dresden beweisen kann."