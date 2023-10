Titans-Coach Strauß genervt: "Hoffentlich ein Weckruf!"

Karlsruhe - "Wir haben das Spiel in den letzten zehn Minuten durch eigene Dummheit aus der Hand gegeben", befand Coach Fabian Strauß (30) nach der ersten Saisonniederlage der Dresden Titans am Samstagabend in Karlsruhe. Aufgrund eines schwachen vierten Viertels hieß es am Ende vor 1296 Fans 86:91.