Titans ein Play-off-Kandidat? "Ziehen uns selber den Zahn"

Die Dresden Titans sind nach der unnötigen Niederlage in Koblenz wieder auf dem Boden der Realität.

Von Tim Schölzel

Dresden - Wer nach dem souveränen Auftakterfolg an eine entspannte Saison und einen Durchmarsch der Titans in die Play-offs geglaubt hat, ist nach der unnötigen Niederlage in Koblenz wieder auf dem Boden der Realität zurückgeholt.

Pablo Bertone (34, v.l.), Wes Dreamer (23) & Co. kamen nur im ersten Durchgang in Koblenz an ihr Leistungsniveau ran. © Lutz Hentschel "Wenn man uns ins Laufen kommen lässt, dann können wir auch ein bisschen Basketball spielen", schätzte Coach Fabian Strauß nach dem 76:79 bescheiden ein. Und das sogar so gut, dass unter anderem Marco van den Berg, Trainer der Guardians Koblenz, die Titans zu den absoluten Play-off-Kandidaten zählt. Strauß will davon aber nichts wissen: "Wir haben einen Umbruch hinter uns. Wir haben viel zu tun, wir haben extrem viel zu tun." Die Pleite in Koblenz zeigte das deutlich auf: 20 Minuten lang dominierten seine Korbjäger den Gegner, danach liefen sie aber auch 20 Minuten hinterher. "Um ehrlich zu sein, ziehen wir uns selber den Zahn", so der frustrierte Coach: "Es waren viele eigene Fehler." Was er damit meint? Sein Team dominierte die Guardians vor 986 Fans in den ersten 20 Minuten nach Belieben. 50:36 nach Punkten, 43 Prozent aller Dreier gingen ins Netz, 67 Prozent aller Zweier.