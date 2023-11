Titans empfangen Liga-Primus: "Absoluter Hochkaräter"

Auf die Basketballer der Dresden Titans kommt ein echtes Schwergewicht zu. Der ungeschlagene Tabellenführer aus Frankfurt schlägt in der Margon Arena auf.

Von Jens Maßlich

Dresden - Topspiel in der Margon Arena! Die Dresden Titans haben den bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast. Unterschätzen wird die Fraport Skyliners aus Frankfurt/M. am morgigen Samstag (18 Uhr) also schon mal keiner.

Auch wenn die Skyliners noch ungeschlagen sind, Koen Sapwell (24, M.) und seine Kollegen wollen nicht mit leeren Händen dastehen. © Lutz Hentschel "Frankfurt hat die größte individuelle Klasse in der Liga. Mit den Spielern kommt auch viel Erfahrung, da haben einige in der BBL gespielt. Auch die Coaches Denis Wucherer und Klaus Perwas sind alte Hasen. Das sieht man in der Truppe, die sind abgezockt, noch dazu sehr physisch und athletisch", erklärt Fabian Strauß (30).

Der Titans-Coach weiß aber um die Stärken seines Teams: "Jede Mannschaft hatte bisher Probleme mit unserem schnellen Spiel und dass jeder von uns punkten kann. Auch Physis muss erst einmal hin und her rennen können", so der 30-Jährige. Niners Chemnitz Mit Derby-Energie in den Flieger: Niners sind heute in Holland gefordert "Wenn wir schnell spielen und den Ball gut bewegen, dann wird Frankfurt auch Probleme haben. Defensiv müssen wir smart sein, dann haben wir eine gute Chance, sie zu ärgern." Am Doppelspieltag vom vergangenen Wochenende haben Dresdens Korbjäger mit zwei Siegen ordentlich Selbstvertrauen getankt.

Die Dresden Titans hoffen auf jede Menge lautstarke Fans