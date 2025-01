Titans gelingt gegen den Tabellendritten der Heim-Coup

Dresden - In eigener Halle läuft's deutlich besser! Den Dresden Titans ist gegen den Tabellendritten Eisbären Bremerhaven mit 92:79 (20:23, 25:19, 27:18, 20:19) ein Überraschungs-Coup und der sechste Heimsieg gelungen.

Bremerhaven-Coach Steven Esterkamp musste vorzeitig in die Katakomben. © Steffen Füssel

Der Auftritt vor 1683 Fans in der Margon Arena bis dahin deutlich ansehnlicher als bei den zwei Peinlich-Pleiten auf fremder Platte zuvor. Das änderte sich auch im dritten Abschnitt nicht.

"Wir haben heute gezeigt, dass wir eine größere Qualität haben. Ich fand, das war eine gute Reaktion auf die letzten beiden Spiele", befand Titans-Coach Fabian Strauß.

"Wir haben aber die gesamte Woche extrem darauf gepocht, dass das heute so stattfinden kann. Wir haben ihnen viel gezeigt, was sie falsch gemacht haben und sind es im Training immer wieder intensiv durchgegangen. Irgendwann wussten sie es im Schlaf. Man kann zufrieden sein."

Die Defense setzte die Eisbären ordentlich unter Druck, die machten Fehler und vorne fielen die Körbe. Vor allem die beiden US-Amerikaner Dreamer (23 Punkte) und Ragsdale (20 Punkte) liefen heiß.

Mit plus zwölf (72:60) ging es in den Schlussabschnitt. Da verloren die Gäste und ihr Coach vollends die Nerven. Nach zwei technischen Fouls (32.) musste Steven Esterkamp in die Katakomben - sein Team kam nicht mehr ran.