Titans und Top-Scorer Ragsdale haben viel vor: "Einfach nur weiter gewinnen"

Titans-Chefcoach Fabian Strauß bescheinigt seinem Team große Fortschritte.

Von Jens Maßlich

Dresden - Was für ein Jahresabschluss! Mit einem 101:71 gegen die Karlsruhe Lions verzückten die Dresden Titans die 2412 Zuschauer in der Margon Arena und sorgten für ein versöhnliches Ende in 2024.

Titans-Coach Fabian Strauß (31) bescheinigt seinem Team große Fortschritte. © Lutz Hentschel "Wir sind langsam da, wo ich auch mit der Mannschaft sein möchte. Wir verstehen langsam das defensive Konzept. Jeder kennt seine Rolle, auch offensiv, wann wir was, wie attackieren wollen", freute sich Coach Fabian Strauß in seiner trotzdem stets kritischen Art. "Jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, wo ich auch ein paar Schmankerl reinbringen kann. Jetzt geht es nur noch darum, die Dinge, die wir in den letzten Monaten den Jungs beigebracht haben, in den richtigen Momenten runterzuspielen." Vor allem einer zeigt endlich das, was er zu leisten imstande ist. Matthew Ragsdale (23) war mit 23 Punkten wieder bester Werfer seines Teams, versenkte sieben seiner zehn Drei-Punkt-Versuche.

Dresden Titans wollen an gute Leistungen anknüpfen

Matthew Ragsdale (23) ist inzwischen der Scharfschütze, als der er vorgestellt wurde. © Lutz Hentschel "Anfangs habe ich etwas gebraucht, um mich anzupassen. Aber die Jungs haben mir gut geholfen. Auch die Unterstützung von den Fans ist großartig. Das ist eine tolle Erfahrung, die ich hier sammele", gestand der US-Amerikaner. Sein Coach attestiert Ragsdale "sehr harte Arbeit". Anfangs habe der 23-Jährige noch Probleme mit dem europäischen Basketball gehabt. "Jetzt hat er es verstanden, weiß, was er machen muss und wie wir verteidigen wollen. Er nimmt hier und da auch ein paar freche Dinger, dafür hat er aber auch das grüne Licht von mir. Wenn er trifft, macht er alles richtig." Dass er sich die Würfe nehmen kann, liegt aber auch an seinen Mitspielern - für Strauß ein wichtiger Fakt: "Ohne unsere Guards Georg Kupke, Daniel Kirchner und wie sie alle heißen, hätte er keine sieben reinwerfen können. Du musst allen Credits dafür geben, dass wir freie Dreier bekommen haben."