Titans wollen endlich den zweiten Sieg: Gegen die Knights muss die Rüstung sitzen

Daniel Kirchner (26, M.) will wie in der Vorsaison auswärts gegen die Knights Kirchheim punkten.

"Es wird ein sehr schweres Spiel für uns", ist sich Coach Fabian Strauß (31) sicher. Der Play-off-Teilnehmer der vergangenen Saison ist mit vier Siegen aus fünf Spielen gut in die neue Spielzeit gestartet.

Besonderes hervor tat sich dabei Point Guard Braden Norris (25), der über 17 Punkte und mehr als fünf Assists pro Partie beisteuerte. Aber auch mit durchschnittlich 10,6 Dreiern weisen die Schwaben einen absoluten Spitzenwert auf.

Für die Elbriesen geht es darum, an die gute Defensivleistung der Vorwoche gegen die Tigers Tübingen anzuknüpfen. Nur so kann man die Offensive der Knights um den 25-jährigen US-Amerikaner stoppen. Wenn man, wie im vergangenen Jahr, mit einem Sieg zurückreisen will, bedarf es zusätzlich einer Steigerung im eigenen Angriff.