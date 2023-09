Früherer NBA-Star Brandon Hunter mit nur 42 Jahren gestorben

Während seiner zwei Spielzeiten in der NBA war Brandon Hunter (✝42) sehr erfolgreich. © X/Twitter/@OhioMBasketball

Wie die New York Post berichtete, starb der NBA-Star am Dienstag. Die Todesursache war zunächst unbekannt.

"Wir sind furchtbar traurig über den Verlust unseres ehemaligen Teamkollegen Brandon Hunter. Unser tiefstes Beileid gilt der gesamten Familie", schrieb das Basketball-Team Orlando Magic in einer Erklärung.

Hunter feierte seine ersten Erfolge in der zweiten Runde des NBA-Draft 2003, wo er von den Celtics ausgewählt wurde.

Im darauffolgenden Sommer ging es im Rahmen des Expansion Draft mit den Charlotte Bobcats weiter.

In Orlando erzielte Hunter in der Saison 2004/2005 in 31 Spielen durchschnittlich 3,1 Punkte und 2,2 Rebounds.

Schon während seiner vierjährigen College-Zeit an der Ohio University galt der US-Amerikaner als Star. Nach seinen zwei erfolgreichen Spielzeiten in der NBA setzte Hunter seine Basketball-Karriere im Ausland fort, etwa in Griechenland, Italien, Puerto Rico und der Türkei.