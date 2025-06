Wie einst Dirk Nowitzki! NBA hat einen zweiten deutschen Champion

Alles in Kürze

Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein (Nr. 55) und seine Oklahoma City Thunder kürten sich am Sonntag zum neuen NBA-Champion. © Julio Cortez/AP/dpa

Der Titelgewinn von Dirk Nowitzki (47) vor 14 Jahren ist nach Ansicht von Isaiah Hartenstein ein Grundstein für seine eigene NBA-Meisterschaft mit den Oklahoma City Thunder gewesen.

"Ihn zu sehen, dass es möglich war, das gab es auch Selbstbewusstsein, dass, wenn er es schafft, dass ich das auch schaffen kann. Danke Dirk", sagte der 27-Jährige aus Quakenbrück nach dem Sieg im siebten Spiel gegen die Indiana Pacers.

Hartenstein ist damit nach Nowitzki erst der zweite deutsche Profi, der den Meistertitel in der NBA gewonnen hat. "Dirk hat so viel für den deutschen Basketball gemacht und jetzt mit ihm in einem Satz zu sein, das ist schon etwas Besonderes."

Die Thunder hatten sich zuvor im siebten Spiel der Final-Serie 103:91 durchgesetzt. Hartenstein hatte dazu sieben Punkte und neun Rebounds beigetragen und in der Startaufstellung gestanden.