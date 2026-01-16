Horror-Tat: College-Basketballer (†20) während der Fahrt erschossen

Nashville (Tennessee, USA) - Erschreckende Bluttat: Ein junger College- Basketballspieler ist im US-Bundesstaat Tennessee durch Schüsse getötet worden.

In diesem Wagen saß Andre Bell, als auf ihn geschossen wurde. © Metropolitan Nashville Police Department

Nach Behördenangaben befand sich Andre Bell (†20) zusammen mit zwei Freunden in seinem weißen Nissan Sentra, als sich während der Fahrt auf einem Highway-Abschnitt in Nashville eine dunkle Limousine neben ihnen einordnete.

"Beide gaben an, durch ihre Handys abgelenkt gewesen zu sein, als sie plötzlich mehrere Schüsse hörten und realisierten, dass Bell getroffen worden war", teilte die lokale Polizei laut dem Online-Portal "People.com" mit.

Der Nissan geriet daraufhin ins Schleudern, bremste ab und stieß schließlich mit einem roten Pick-up-Truck zusammen, während der Schütze die Flucht ergriff und entkam.