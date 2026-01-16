Horror-Tat: College-Basketballer (†20) während der Fahrt erschossen
Nashville (Tennessee, USA) - Erschreckende Bluttat: Ein junger College-Basketballspieler ist im US-Bundesstaat Tennessee durch Schüsse getötet worden.
Nach Behördenangaben befand sich Andre Bell (†20) zusammen mit zwei Freunden in seinem weißen Nissan Sentra, als sich während der Fahrt auf einem Highway-Abschnitt in Nashville eine dunkle Limousine neben ihnen einordnete.
"Beide gaben an, durch ihre Handys abgelenkt gewesen zu sein, als sie plötzlich mehrere Schüsse hörten und realisierten, dass Bell getroffen worden war", teilte die lokale Polizei laut dem Online-Portal "People.com" mit.
Der Nissan geriet daraufhin ins Schleudern, bremste ab und stieß schließlich mit einem roten Pick-up-Truck zusammen, während der Schütze die Flucht ergriff und entkam.
Mordkommission fahndet nach Täter
Bell, Student an der örtlichen "Fisk University" und Spieler im Basketballteam der Hochschule, wurde mit einer Schusswunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch verstarb.
Trotz aller Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben nicht gerettet werden.
Bislang gibt es keine Hinweise auf das Motiv der Schießerei. Die Polizei, unterstützt von der Mordkommission, arbeitet nun mit Hochdruck daran, den Schützen zu finden.
