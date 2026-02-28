Welt- und Europameister Deutschland zu Gast in Bonn: Doch einige Stars fehlen

Bonn - Nach der knappen Niederlage in Zagreb sind Deutschlands Basketballer heiß auf die Revanche gegen Kroatien. Der Welt- und Europameister empfängt die Kroaten in der WM-Qualifikation an diesem Sonntag um 18 Uhr im Bonner Telekom Dome.

Welt- und Europameister Deutschland trifft in Bonn auf Kroatien. © Matthias Stickel/dpa

Am Freitag hatte sich das Team von Bundestrainer Alex Mumbrú (46) in einer umkämpften Partie mit 88:93 geschlagen geben müssen.

In Bonn werden die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder (32) und Topspieler Franz Wagner (24) weiter ebenso fehlen wie nahezu alle Akteure aus der Euroleague.

Maodo Lô (33), Daniel Theis (33), Isaac Bonga (26), Johannes Voigtmann (33) und Bayern-Star Andreas Obst (29) - sie werden alle nicht dabei sein.

Eventuell stößt Europameister Oscar da Silva (27) von Bayern München zum Team.