Er ziert das berühmte NBA-Logo: Basketball-Legende (†86) ist tot!

Ein weiterer Spitzname, "The Clutch", rührte von den sportlichen Leistungen von West. Da er als Profi in Diensten der Los Angeles Lakers oft in der Schlussphase zu großen Leistungen auflief und seine Mannschaft durch Pässe oder Würfe zum Sieg führte.

West holte 1960 in Rom mit der US-Nationalmannschaft olympisches Gold, im selben Jahr war er im Draft von den Lakers an zweiter Stelle ausgewählt worden. Sowohl für die Leistungen bei Olympia als auch als NBA-Profi wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.