Ex-NBA-Profi verhaftet! Erschreckend, was aus ihm wurde

Kleiner Aufenthalt im US-Bundesstaat Texas! Delonte West (40) spielte nur ein Jahr lang für die Dallas Mavericks (2011-2012). © ODD ANDERSEN / AFP

Vor Jahren war der ehemalige Aufbauspieler (in Basketball-Fachkreisen "Point Guard" genannt) noch mit den ganz Großen der NBA auf dem Parkett: LeBron James (39), Dirk Nowitzki (45), Tony Allen (42) - mit diesen und vielen weiteren Superstars hatte der 1,91 Meter große das Vergnügen. Glänzte mit unermüdlichem Siegeswillen und glanzvoller Balltechnik. Doch dann der Absturz, völlig unerwartet!

Nach zahlreichen Aussetzern in der Vergangenheit und etlichen Konflikten mit dem Gesetz, ging es mit dem Leben des US-Amerikaners kontinuierlich bergab. Trauriger Höhepunkt: Ein "Mugshot" (zu Deutsch: Polizeifoto), das derzeit im Netz kursiert und für Fassungslosigkeit sorgt.

West, der seit Jahren mit Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, wurde im US-Bundesstaat Virginia verhaftet, berichtet der Nachrichtensender "Fox News Channel". Demnach verstieß er gegen Entlassungsbedingungen, hatte einen Haftbefehl am Hals - entzog sich diesem.

West hatte versucht, zu fliehen, konnte jedoch festgenommen werden. Schockierendes Detail: Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes soll West in ein Krankenhaus gebracht worden sein, dort hätten Ärzte ihm Naloxon verabreicht - ein Arzneistoff, der bei einer Überdosierung von Betäubungsmitteln verabreicht wird. Dadurch soll die Atmung wieder in Schwung gebracht werden.

Ein im Anschluss angefertigtes Polizeifoto bringt den körperlichen Verfall des Ex-Basketball-Profis zum Vorschein: Ein leerer Blick in die Kamera, eine sichtbare Wunde unterhalb des Mundes.

Nach Angaben eines Polizisten wurde West am vergangenen Donnerstag in Fairfax County wegen zweier Vergehen festgenommen. "Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen die Entlassungsbedingungen und Widerstand gegen die Festnahme", heißt es in einem Artikel der "TMZ".