Selbst "Dirkules" fassungslos: Fans beerdigen eigenes Team nach Hammer-Wechsel

Dallas (USA) - Der spektakuläre Wechsel von Mavericks-Superstar Luka Doncic (25) zu den L.A. Lakers ist am Wochenende wie eine Bombe in der NBA eingeschlagen, kam bei den Fans in Dallas allerdings gar nicht gut an. Seitdem steht die Anhängerschaft auf Kriegsfuß mit dem eigenen Team - Beerdigung inklusive!