Adekunle der sechste Neue? Frankfurter Flügelspieler auf der Niners-Wunschliste

Der Frankfurter Nolan Adekunle (21) ist Wunschspieler von Niners-Coach Rodrigo Pastore (50). Klappt es mit der Verpflichtung des Flügelspielers?

Der 21 Jahre alte Flügelspieler steht auf der Wunschliste von Trainer Rodrigo Pastore (50) ganz oben.

Doch es gibt ein Problem: Adekunle ist bei den Skyliners Frankfurt fest für die neue Saison eingeplant. Er soll beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag besitzen, der auch für die zweite Liga gilt.



Ob sich beide Vereine einig werden, ist offen. Noch bleiben ein paar Tage Zeit. Die Sachsen starten in der kommenden Woche in die heiße Vorbereitungsphase. Dann werden auch alle ausländischen Neuverpflichtungen in Chemnitz erwartet.

Mit Kapitän Jonas Richter (26), Kevin Yebo (27), Dominic Lockhart (29) und dem Kanadier Aher Uguak (25) stehen noch vier Korbjäger aus der vergangenen Saison im Kader. Mit den US-Amerikanern DeAndre Lansdowne (34), Jeff Garrett (28), Wesley Van Beck (27) und Brendan Bailey (26) sowie dem Kanadier Kaza Kajami-Keane (29) wurden fünf der sechs Ausländerpositionen neu besetzt.

Vorzeitig verlassen hat die Niners Flügelspieler Kilian Binapfl (23). Der 23-Jährige kam in der vergangenen Saison selten zum Einsatz. Der bis 2024 laufende Vertrag wurde aufgelöst. Mit dem ProA-Team Artland Dragons hat Binapfl einen neuen Verein gefunden.