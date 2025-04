Niners-Trainer Pastore mit Knallhart-Kritik: "Kein Stolz, keine Reaktion, kein Team!"

Am Sonntagnachmittag flüchtete nach dem desolaten zweiten Viertel der Sachsen so mancher aus der dunklen Halle in die Frühlingssonne. Der Drops war beim Halbzeitstand von 62:27 für die Gäste von Alba Berlin gelutscht.

Anfangs super gut gefüllt, doch am Sonntagnachmittag flüchtete nach dem desolaten zweiten Viertel der Niners so mancher aus der dunklen Halle in die Frühlingssonne. © IMAGO / Alexander Trienitz

Bei der 87:117-Niederlage in Ulm setzten die Niners das erste Viertel (acht Punkte) in den Sand. Beim 66:81 in Heidelberg markierten sie in der gesamten zweiten Halbzeit lediglich 16 Zähler.

"Das ist etwas, was mir wirklich Sorgen bereitet", meinte Pastore, der erkennen muss, dass die Mannschaft trotz zahlreicher Nachverpflichtungen nicht die Mentalität abruft, die auf höchstem Niveau notwendig ist.

"Wir zeigten im zweiten Viertel keine Reaktion, keinen Stolz. Wir hörten auf, als Team zu spielen, verfielen in Einzelaktionen", konstatierte der Argentinier.

Als das Kind in den Brunnen gefallen war und die Berliner die Intensität herunterschraubten, gelang den Niners Ergebniskosmetik. Pastore sah "eine anständige zweite Hälfte, aber das kam einfach zu spät".

An die 5000 enttäuschten Zuschauer in der ausverkauften Messe richtete der Headcoach diese Worte: "Ich entschuldige mich bei unseren Fans, die es nicht verdient haben, dass wir sie und unsere Farben so präsentieren. Es war nicht das erste Mal, und es tut mir leid, dass es heute wieder passierte."