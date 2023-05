Play-off-Viertelfinale gegen Champions-League-Sieger Bonn: Bekommen die Niners TJ Shorts in den Griff?

Bonns Spielmacher TJ Shorts (25, M.) ist aktuell einfach nicht zu halten. Stoppen die Niners ihn, kann die Überraschung glücken. © IMAGO/Joerg Niebergall

Angeführt vom überragenden Spielmacher TJ Shorts (25), der zwölf seiner 29 Punkte in der entscheidenden Phase erzielte, erkämpfte sich das Team von Trainer Tuomas Iisalo (40) im Finale von Malaga einen 77:70-Endspielsieg über Hapoel Jerusalem.



"Natürlich habe ich mir Finale und Halbfinale angeschaut. Einen besseren Eindruck kann man von seinem Gegner nicht bekommen", sagte Niners-Kapitän Jonas Richter (25). Er weiß: Wollen die Chemnitzer Bonn im Viertelfinale ärgern, müssen sie TJ Shorts in den Griff bekommen.

"Das packen wir nur als Mannschaft. Da müssen wir uns etwas überlegen. Auf alle Fälle brauchen wir in den Play-offs die besten Defensiv-Leistungen der Saison", betont Richter.

Am morgigen Mittwoch und am Freitag treten die Niners in der "Best-of-five"-Serie auswärts an. Am kommenden Montag haben sie erstmals Heimvorteil.

Was dem Außenseiter in die Karten spielen könnte: Bonn musste beim Final Four in Malaga zwei nerven- und kräfteraubende Spiele binnen 48 Stunden bestreiten. Am gestrigen Montag flog das Iisalo-Team zurück in die Heimat. Für Regeneration blieb wenig Zeit.

Anders als bei den Niners. Sie bestritten ihr letztes BBL-Spiel am 7. Mai und konnten seitdem den einen oder anderen freien Tag genießen. Richter: "Dass die Bonner ein anstrengendes Wochenende hinter sich haben, kann ein Vorteil sein. Am Ende kommt es auf uns an. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir können."