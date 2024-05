Wann kommt die neue Niners-Halle für 10.000 Fans?

Chemnitz - Wann bekommen die Niners eine neue Halle für 10.000 Zuschauer? Diese Frage richtete Erfolgscoach Rodrigo Pastore (51) im Rahmen der Feierlichkeiten auf dem Chemnitzer Rathausbalkon an Vereinspräsident Sven Böttger. Der antwortete im Überschwang der Gefühle vor laufender TV-Kamera: "in zwei, drei Jahren".

Vize-Präsident Sven Böttger (l.), Coach Rodrigo Pastore (51, r.) und "Karli" mit dem Europapokal. Das Ziel ist erreicht, auf die neue Halle für 10.000 Fans müssen die Chemnitzer noch bis 2030 warten. © IMAGO/Alexander Trienitz

Leider nicht realisierbar! Es wird deutlich länger dauern, verriet Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold am Rande des Heimspiels gegen Vechta bei DYN: "Inklusive meiner Person arbeiten ein paar Leute seit eineinhalb Jahren an diesem Thema. So ein Infrastrukturprojekt ist eine Monsteraufgabe. Ja, es geht um diese Dimension: 10.000 Zuschauer. Es gibt auch ein Datum, mit dem wir arbeiten: Eröffnungsspiel im September 2030."

Das sind noch reichlich sechs Jahre! Aktuell spielen die Niners in der Messe Chemnitz vor maximal 5000 Fans. "2030 - das ernüchtert jetzt ganz viele", weiß Herhold.

"Wenn du irgendwo eine Blechhalle draußen auf die grüne Wiese baust, ist das vielleicht in zwei, drei Jahren realisierbar. Wir träumen von einer Arena mitten in der Stadt - wie der Madison Square Garden in New York."