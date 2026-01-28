Drei Spieler verletzt, drei mit fünf Fouls: Niners nur im ersten Viertel konkurrenzfähig

Chemnitz - Beeindruckende 30 Punkte im ersten Viertel - danach kam leider nicht mehr viel von den Niners. Im ULEB EuroCup kassierten die Chemnitzer beim Serienmeister Montenegros, Buducnost Podgorica, am Dienstagabend die nächste Packung: 81:97 (44:60) !

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) musste am Dienstag in Montenegro eine Niederlage hinnehmen. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Bereits drei Tage zuvor war die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) eingebrochen und hatte nach einem schwachen letzten Viertel in Oldenburg 72:89 verloren.

Am kommenden Mittwoch steigt das letzte EC-Heimspiel gegen Trento. Die Italiener sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Ebenso wie der letzte Gegner in der Gruppenphase, Telekom Ankara.

Wahrscheinlich müssen die Niners beide Partien gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen.

90 Sekunden vor Ende des ersten Viertels führten die Niners 28:21. Der Vorsprung schmolz schnell dahin. Ex-NBA-Profi Skylar Mays, mit 22 Punkten bester Werfer auf dem Parkett, verkürzte mit dem Buzzer aus der Distanz auf 29:30. In den folgenden zehn Minuten legte Podgorica 30 (!) Punkte drauf.