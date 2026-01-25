Vierte BBL-Pleite in Folge für Chemnitz: Niners gehen Kräfte und Spieler aus
Chemnitz - Die Niners Chemnitz konnten ihre Niederlagenserie in der Basketball-Bundesliga nicht stoppen. Beim 72:89 (47:39) am Samstagabend in Oldenburg kassierten die Sachsen die vierte Pleite in Serie. Bester Spieler bei den Gästen war Yordan Minchev (27) mit 17 Punkten und elf Rebounds.
Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) lag lange Zeit vorn. Im letzten Viertel brach sie ein. Sie leistete sich haarsträubende Ballverluste und erzielte nur noch neun Punkte. Die Gastgeber zogen mit einem 25:1-Lauf auf und davon und sprangen in der Tabelle vor Chemnitz.
"Glückwunsch an Oldenburg für den Sieg. Sie haben ein starkes letztes Viertel gespielt", meinte Pastore nach der Partie: "Ich bin mit 25 Minuten zufrieden, vor allem, wenn man an die fehlenden Spieler denkt. Im letzten Viertel waren es fehlende Energie und Fokus."
Zu hart ins Gericht ging der Argentinier mit seinen acht eingesetzten Spielern nicht. Die Akkus sind leer. Neben den verletzten John Newman (28) und Kaza Kajami-Keane (31) musste der Headcoach auf Amadou Sow verzichten. Das Trio fehlt auch am Dienstagabend im EuroCup-Auswärtsspiel in Podgorica.
Top-Scorer Kevin Yebo (29) stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Er kämpfte sich mit Achillessehnenproblemen durch.
Roman Bedime feiert Saisondebüt
Der nachverpflichtete Eric Washington vom Ligakonkurrenten Jena war noch nicht dabei. Sein Saisondebüt feierte Roman Bedime (24, zehn Punkte, fünf Rebounds). Der Center hatte sich in der Sommer-Vorbereitung an der Schulter verletzt.
"Wir haben Fehler gemacht, die wir normalerweise nicht machen. Wir haben keine Lösungen gefunden, das letzte Viertel mit 21 Punkten verloren und damit auch das Spiel", analysierte Pastore:
"Ich denke, dass wir mit Eric Washington und anderen Spielern, die gefehlt haben, diese Situation besser lösen können. 25 Minuten war es guter Basketball, danach müssen wir auch in der aktuellen Situation mit den Verletzungen Wege finden, um die Niederlage zu vermeiden."
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa