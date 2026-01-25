Vierte BBL-Pleite in Folge für Chemnitz: Niners gehen Kräfte und Spieler aus

Chemnitz - Die Niners Chemnitz konnten ihre Niederlagenserie in der Basketball-Bundesliga nicht stoppen. Beim 72:89 (47:39) am Samstagabend in Oldenburg kassierten die Sachsen die vierte Pleite in Serie. Bester Spieler bei den Gästen war Yordan Minchev (27) mit 17 Punkten und elf Rebounds.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) ging nach der Pleite mit seinen Spielern nicht zu hart ins Gericht. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) lag lange Zeit vorn. Im letzten Viertel brach sie ein. Sie leistete sich haarsträubende Ballverluste und erzielte nur noch neun Punkte. Die Gastgeber zogen mit einem 25:1-Lauf auf und davon und sprangen in der Tabelle vor Chemnitz.

"Glückwunsch an Oldenburg für den Sieg. Sie haben ein starkes letztes Viertel gespielt", meinte Pastore nach der Partie: "Ich bin mit 25 Minuten zufrieden, vor allem, wenn man an die fehlenden Spieler denkt. Im letzten Viertel waren es fehlende Energie und Fokus."

Zu hart ins Gericht ging der Argentinier mit seinen acht eingesetzten Spielern nicht. Die Akkus sind leer. Neben den verletzten John Newman (28) und Kaza Kajami-Keane (31) musste der Headcoach auf Amadou Sow verzichten. Das Trio fehlt auch am Dienstagabend im EuroCup-Auswärtsspiel in Podgorica.

Top-Scorer Kevin Yebo (29) stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Er kämpfte sich mit Achillessehnenproblemen durch.