Ein echter Coup: Niners Chemnitz binden Erfolgstrainer Pastore bis 2026!

Er kann auch zukünftig mit den Niners jubeln: Trainer Rodrigo Pastore (50) wurde bis 2026 verlängert.

Der Argentinier war vor acht Jahren zu den Sachsen gekommen. Seitdem geht der Weg des Vereins steil bergauf. Aus den Niederungen der ProA führte Pastore die Korbjäger um Kapitän Jonas Richter (26) in die Basketball-Bundesliga.



Dort zogen die Niners bereits in ihrem zweiten BBL-Jahr in die Playoffs ein. Sie qualifizierten sich erstmals für einen europäischen Wettbewerb und wiederholten dieses Kunststück in der zurückliegenden Saison.

Neben dem Teamerfolg überzeugt Pastore mit seiner Talente-Entwicklung. Der heute 50-Jährige hob über die Jahre hinweg viele junge Spieler wie Jonas Richter, Niklas Wimberg (27), Nelson Weidemann (24, alle drei debütierten in der deutschen Nationalmannschaft), Isiaha Mike (26) oder jüngst Kevin Yebo (27) auf das nächste Level.

"Wir sind sehr glücklich und stolz zugleich, dass sich Rodrigo für einen weiteren, langfristigen Verbleib in unserem Klub entschieden hat. Er ist zweifellos einer der Väter unserer Erfolge in den vergangenen Jahren. Wir sind überzeugt, mit ihm genau den richtigen Mann an der Chemnitzer Seitenlinie zu haben", freut sich Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold über die weitere Zusammenarbeit mit dem Argentinier.