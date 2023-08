Nach Adekunles Verwirrspiel: Kehrt Lukas Wank zu den Niners Chemnitz zurück?

Die Skyliners planen in der ProA mit dem Junioren-Nationalspieler. Sie pochen auf Vertragserfüllung.

Wird er überhaupt mit einem neuen Mann besetzt oder bevorzugen die Sachsen am Ende die interne Lösung? Fakt ist: Der Wunschkandidat von Trainer Rodrigo Pastore (50) heißt Nolan Adekunle. Der 21-Jährige trainierte bereits bei den Niners mit. Jetzt ist er weg.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (50). © Picture Point/Gabor Krieg

Ein anderer deutscher Spieler aus dem Team des BBL-Absteigers ist auf dem Markt: Lukas Wank (26). Der gebürtige Altenburger spielte in der ProA bereits ein Jahr für die Niners. 2019 wechselte der Nationalspieler in die BBL nach Braunschweig, zwei Jahre später an den Main.

Allerdings dürfte Wank mit seiner Erfahrung aus 122 BBL-Spielen für die Niners deutlich teurer werden als Adekunle. Doch es gibt Alternativen. Eine wäre ein erneutes Leihgeschäft. Zuletzt hatte sich Publikumsliebling Nelson Weidemann, der zum FC Bayern München zurückgekehrt ist, unter Pastore hervorragend entwickelt.

Auch denkbar: Der Niners-Trainer gibt zunächst einem der zahlreichen Nachwuchstalente eine Chance. Brendan Gregori (18) durfte bereits BBL-Luft schnuppern.

Mit Benjamin Koppke trainiert seit einigen Wochen ein 18 Jahre alter und 2,05 Meter großer Center, der aus der Nachwuchsschmiede von Meister ratiopharm Ulm gekommen ist, mit.