Peinlich-Pleite beim Absteiger: Niners verpassen erstmals seit 2021 die Play-offs!

Braunschweig - Peinlich-Pleite für die Niners Chemnitz ! Der Auftritt beim Absteiger Basketball Löwen Braunschweig grenzte am Sonntag bis zum Ende des dritten Viertels an Arbeitsverweigerung. Nach der 90:104 (35:52)-Niederlage verpasst der Europe-Cup-Sieger von 2024 zum ersten Mal seit der Aufstiegssaison 2020/2021 die Play-offs.

Die Niners hatten keine Chance. Nach der ersten Hälte stand es bereits 52:37. © Imago / Eibner

Nach ihrem 5:0-Blitzstart verloren die Gäste den Fokus. Braunschweig übernahm und zauberte ohne große Gegenwehr einen 16:0-Lauf aufs Parkett. Nach fünf Minuten lag Chemnitz erstmals zweistellig hinten.

John Newman stoppte mit seinem Dreier den Löwen-Run und brachte die Gäste nach neun Minuten per Alley-oop auf 14:18 heran.

Die letzten Sekunden des ersten Viertels gehörten Kaza Kajami-Keane. Der Kanadier erhöhte mit einem And One auf 22:14. Der Bonus-Freiwurf war der achte Punkt für Kajami-Keane.

Der Spielmacher warf nach seinen erfolgreichen Würfen immer wieder vielsagende Blicke Richtung Chemnitzer Bank. Der ehemalige Niners-Teamkapitän hatte in der Hinrunde im Pastore-Team keine tragende Rolle gespielt. Im Februar wechselte Kajami-Keane frustriert nach Braunschweig.

Im zweiten Viertel wurde der Auftritt der "Orange Army" nicht besser. Wieder mussten sie abreißen lassen: 20:32 nach dreieinhalb Minuten. Pastore nahm die Auszeit, verwies auf Kajami-Keane, der nach Belieben schalten und walten konnte.