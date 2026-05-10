Sieg in Braunschweig oder Saisonende? So planen die Niners für die kommende Woche

Chemnitz - Hopp oder top? Sieg oder Aus die Maus für die Niners Chemnitz ? In der völlig verrückten Basketball-Bundesliga ist am Sonntag der Tag der Entscheidung .

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) hofft am Sonntag auf einen Sieg gegen Braunschweig. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Spannend war die Hauptrunde in den vergangenen Jahren stets. So eng wie dieses Mal ging es aber fast noch nie zu.

Und so ist für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) von Platz sieben bis zwölf alles drin. Die Entscheidung fällt ab 16.30 Uhr. Dann müssen die Niners bei den bereits abgestiegenen Löwen Braunschweig ran.

Vor dem letzten Spieltag liegen mit Vechta, Oldenburg, Chemnitz, Rostock und Trier gleich fünf Teams bei einer Bilanz von jeweils 16 Siegen und 17 Niederlagen exakt punktgleich auf den Plätzen acht bis zwölf.

Ludwigsburg hat als Siebter nur einen einzigen Sieg mehr auf dem Konto, weshalb sich die abschließenden Platzierungen noch einmal völlig durcheinanderwirbeln könnten. Fakt ist: Gewinnt das Pastore-Team am Sonntag, ist der Sprung in die Play-Ins sicher.

Selbst eine Niederlage würde nicht zwangsläufig das Saisonende bedeuten. Denn sollten parallel auch Oldenburg und Rostock oder Rostock und Trier verlieren, würden die Niners noch als Neunter oder Zehnter in die Play-Ins rutschen.