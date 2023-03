Topteam aus Bonn entreißt den Niners Chemnitz in der letzten Minute den Heimsieg!

Chemnitz - Diese Niederlage trifft die Niners Chemnitz bis ins Mark! 39 Minuten lang führten sie am Sonntag in der heimischen Messehalle gegen das Topteam Telekom Baskets Bonn. Am Ende stand ein 79:81 an der Anzeigetafel. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verliert nach einem beherzten Auftritt so unglücklich wie selten zuvor.