Völlige Ekstase nach Triumph der Niners Chemnitz in Istanbul

Eine besondere Auszeichnung: Kaza Kajami-Keane (30) wurde MVP des Finals. Er krallte sich den letzten Ball. © Alexander Trienitz

"Unbeschreiblich. Das war so intensiv, eines der schwersten Basketballspiele, die ich jemals gesehen haben", verriet Herhold.

Kurz zuvor hatte Kapitän Jonas Richter (26) die Europe-Cup-Trophäe überreicht bekommen. Rund 150 Niners-Fans schafften es am Mittwochabend in die Halle. Als die längst leer war, saßen die Chemnitzer immer noch auf dem Parkett und stimmten mit der Mannschaft "Uffta, uffta" an. Mittendrin Herhold:



"Ich bin dankbar, dass ich das erleben darf. Wir haben so großartige Mitstreiter im Club: Spieler, Trainer, Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, unsere Sponsoren, die das alles ermöglicht haben."

95:105 verloren die Niners das zweite Finale, das bis in die letzten Sekunden der Verlängerung völlig offen war. Der Dreier von Axel Bouteille segelte am Korb vorbei. Kaza Kajami-Keane, von der FIBA zum MVP gekürt, holte den Rebound, begrub den Ball unter sich. Dann war Schluss. Kajami-Keane sank zu Boden, weinte. Die Teamkollegen stürzten sich auf ihn. Ekstase.