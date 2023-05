Zweite Play-off-Pleite! Niners Chemnitz kehren mit leeren Händen aus Bonn zurück!

Zweikampf zwischen Finn Delany (r.) und Niners-Spieler Wes Clark: Die Telekom Baskets Bonn zogen am Freitagabend an den Chemnitzer Niners vorbei. © IMAGO / Wolter

Vor 6000 Zuschauern im ausverkauften Telekom Dome triumphierte am Freitagabend der gastgebende Hauptrunden-Primus mit 95:78 (49:40).



An Selbstbewusstsein mangelte es den Chemnitzern vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit der aktuell besten Mannschaft Deutschlands nicht. "Den Play-off-Sieg heben wir uns für später auf!", twitterten die Sachsen, die am Mittwochabend beim 63:94 ordentlich unter die Räder gekommen waren.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold meinte vor dem ersten Sprungball bei "Magentasport" mit Blick auf die kommende Woche: "Wir wollen mindestens zwei Heimspiele!" Dafür muss von den ersten drei Play-off-Partien mindestens eine gewonnen werden. In Bonn klappte das schon mal nicht.

Dabei begann das erste Viertel für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore durchaus vielversprechend. Nelson Weidemann mit einem "And One" und Kevin Yebo von der Freiwurflinie brachten die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore nach dreieinhalb Minuten mit 9:6 in Front. Die Hausherren rückten die Kräfteverhältnisse mit einem 7:0-Lauf schnell wieder zurecht.

Am Ende des ersten Viertels lagen sie erwartungsgemäß vorn (24:20). Der zweite Abschnitt ging mit 25:20 an die Rheinländer, die keine überragende erste Halbzeit ablieferten, aber auch nichts anbrennen ließen.