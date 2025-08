Sensations-Rückkehr perfekt: Telekom Baskets Bonn kommen nach Köln

Köln/Bonn - Große Überraschung in der Basketball- Bundesliga (BBL): Die Telekom Baskets Bonn kommen nach Köln , um im Rahmen eines "Event Games" gegen Meister Bayern München in der LANXESS-Arena zu spielen.

Alles in Kürze

Mit bis zu 20.000 Plätzen gilt die Kölner LANXESS-Arena als größte multifunktionale Veranstaltungshalle in Deutschland. © Oliver Berg/dpa

Wie der Basketball-Erstligist am Montag auf seiner Webseite mitteilte, findet die Partie kurz vor Weihnachten am 21. Dezember statt - über 25 Jahre nach dem letzten Auftritt der Baskets in der Domstadt im April 2000.

Damals stellten die Bonner mit 18.506 Zuschauern, die zur Partie gegen Alba Berlin gekommen waren, einen BBL-Rekord auf, der bis heute Bestand hat.

Man habe mit dem "Kölnarena-Experiment Geschichte geschrieben", erinnert sich Simon Pallmann (47), Geschäftsführer der Baskets in einer Vereinsmitteilung an den historischen Meilenstein.

Mit der Partie in Köln wolle der Bundesligist an den damaligen Erfolg anknüpfen, allerdings und "ein Basketballfest für unsere fantastische Fanbase und die gesamte Basketballszene im Rheinland" veranstalten, verspricht der 47-Jährige.

Auch Stefan Holz, Geschäftsführer der BBL, unterstützt den Plan der Bonner. "Ich persönlich begrüße es immer sehr, wenn unsere Klubs den Schritt in die großen Hallen zu 'Event Games' wagen", meint der Funktionär.