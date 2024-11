Pyro-Eklat kurz vor Spielbeginn: Deutsche Basketball-Arena evakuiert

Trier - Sie wollten für Stimmung sorgen, am Ende musste die Feuerwehr anrücken! Vermummte Fans von Phoenix Hagen haben am Samstagabend im Vorfeld des Auswärtsspiels bei den Gladiators Trier für einen Pyro-Eklat in der Basketball -Bundesliga Pro A (2. Liga) gesorgt.

Vor dem Tip-off sorgten vermummte Anhänger von Phoenix Hagen für einen Eklat in Trier. © Screenshot/Instagram/port_cast

Auf Videos ist zu sehen, wie heftiger roter Rauch vor der Halle alles einnebelte, während in dem Moment Zuschauer versuchten, in die Arena zu gelangen.

"Gegen 19.10 Uhr trafen unter anderem zwei Busse mit Fans aus Hagen vor der Arena in Trier ein. Nachdem die Fans aus Hagen sich von ihren Bussen in Richtung Arena bewegten, vermummten sich mehrere Personen und zündeten pyrotechnische Gegenstände in Form von Bengalos und Rauchtöpfen", teilte die Polizei Hagen mit.



Da die Nebelschwaden auch in die Arena zogen, sprangen dort die Rauchwarnmelder an. "Daraufhin mussten die Besucher in der Halle zunächst evakuiert, der Spielbeginn verschoben und die Halle durch die Feuerwehr überprüft werden", erklärten die Beamten kurz nach Mitternacht.

Zum Zeitpunkt der Evakuierung hatten sich bereits rund 4500 Zuschauer in der Halle befunden. "Wir haben schon alles erlebt, aber das hier ist ein neues Level. [...] Hoffentlich werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen, denn sowas brauchen wir im Basketball eigentlich nicht", hieß es beim Trierer "Port_Cast" auf Instagram.