Tragödie im Krankenhaus: Basketball-Trainer stirbt mit 43 Jahren bei Eingriff

Amir Abdur-Rahim verstarb im Alter von gerade einmal 43 Jahren. © X, USF Men's Basketball

Nach offiziellen Angaben sei der US-Amerikaner während eines medizinischen Eingriffs ums Leben gekommen.

"Der 43-jährige Abdur-Rahim unterzog sich in einem Krankenhaus in der Gegend von Tampa einem medizinischen Eingriff, als er aufgrund von Komplikationen, die während des Eingriffs auftraten, verstarb", teilte die University of South Florida in einem Statement am gestrigen Donnerstagabend (Ortszeit) mit - ohne jedoch weitere Details zur genauen Todesursache zu nennen.

"Er war authentisch, zielstrebig und seine ansteckende Persönlichkeit hat die ganze Bulls Nation in seinen Bann gezogen", wird der Vizepräsident für Leichtathletik Michael Kelly zitiert - und sicherte den Angehörigen zudem seine Solidarität zu.

"Wir unterstützen diejenigen, die ihm am nächsten stehen, einschließlich seiner Familie, seines Teams und seines Leichtathletikpersonals, um sicherzustellen, dass sie über die Ressourcen verfügen, die sie benötigen, um mit diesem enormen Verlust umzugehen."