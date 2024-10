Unfassbares Freiwurf-Drama bei Alba: "So etwas habe ich noch nie erlebt"

Die Pokalsensation blieb damit aus. "Sie haben gespielt als wäre es das NBA-Finale . Drei verpasste Freiwürfe am Ende, so etwas habe ich persönlich noch nie erlebt", sagte Alba-Star Matteo Spagnol (21) bei Dyn.

Was war passiert? Alba Berlin führte bei Zweitligist Merlins Crailsheim (74:75) kurz vor Schluss mit nur einem einzigen Punkt. Knapp eine Sekunde vor Ablauf der Uhr setzte der Deutsch-Amerikaner zum Dreier an - und verfehlte nur knapp.

Viel Zeit zum Grübeln haben die Alba-Stars nicht. Schon am Dienstag geht es in der heimischen Halle in der Euroleague gegen die Franzosen Asvel Villeurbanne (19.30 Uhr/MagentaTV) weiter. Dann können sie sich nicht auf so viel Dusel verlassen.