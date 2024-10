Von der zweiten Liga zur NBA! Lakers kriegen Verstärkung aus Dresden!

Dresden/Los Angeles - Die Los Angeles Lakers haben sich Grayson Murphy (25) geholt! Der Aufbauspieler ist in der vergangenen Saison noch bei den Dresden Titans in der 2. Basketball-Bundesliga aufgelaufen. Jetzt begrüßen ihn Spieler wie LeBron James (39) in einem der erfolgreichsten Teams der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA.

Grayson Murphy (25, M.) wechselt von den Dresden Titans zu den Los Angeles Lakers. © imago/Jan Huebner

Über den Wechsel des US-amerikanischen Point Guard informierten die Lakers am gestrigen Freitag (Ortszeit). Murphy spielte zuletzt für ihr Sommerliga-Team 2024.

Der 1,90 Meter große Grayson Murphy bestritt laut den Lakers in der Saison 2023/24 23 Spiele für die Dresden Titans in der deutschen ProA und erzielte dabei in 28,4 Minuten durchschnittlich 13,8 Punkte bei 43,3 Prozent Dreipunktwurfquote, 7,1 Rebounds und 4,5 Assists!

In der vergangenen Saison holte der 25-Jährige in 18 Spielen zweistellige Werte, darunter vier Spiele mit mehr als 20 Punkten.

"Er ist ein super entspannter Typ, der genau weiß, was er sportlich erreichen will", so Titans-Headcoach Fabian Strauß (31) nach Murphys Wechsel von Phoenix Hagen Ende Juli 2023.