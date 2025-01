Beim Wiegen bloßgestellt: Auch Ex-Turn-Talent Janas erhebt schwere Vorwürfe!

Tabea Alt (24) prangerte bereits Missstände am Stützpunkt in Stuttgart an. © Catalin Soare/dpa

Über ihr frühes Karriereende schrieb sie: "Vielleicht hätte es mein Körper geschafft. Aber nicht mein Kopf. Die Ängste waren zu groß. Nicht nur, sich immer und immer wieder zu verletzen und die Schmerzen beim Training aushalten zu müssen."

"Nein, auch die Angst, mal wieder nicht ernst genommen und fallen gelassen zu werden, weiter trainieren zu müssen, obwohl man nicht weiß, ob man nach dem Absprung zum Doppelsalto überhaupt wieder auf den Beinen oder doch auf dem Kopf landet", so Janas.

Janas wurde in Halle an der Saale geboren, trainierte später auch in Stuttgart. Sie ist eine von mehreren früheren Athletinnen, die in den vergangenen Tagen Missstände im deutschen Turnen öffentlich gemacht haben.

Angeführt von den ehemaligen deutschen Auswahl-Turnerinnen Tabea Alt (24) und Michelle Timm (27) wurden vor allem gegen den Stützpunkt in Stuttgart schwere Vorwürfe erhoben.

Der Deutsche Turner-Bund und der Schwäbische Turnerbund sind mit der Aufarbeitung beschäftigt. Zwei Übungsleiter wurden vorläufig freigestellt.