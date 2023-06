Aua! Fitness-Influencer nach zehn Sekunden K.O. geschlagen

Hamburg - Kevin Wolter (35) ist einer der erfolgreichsten Fitness-Influencer in Deutschland und hat nun eine neue Leidenschaft entdeckt: das Boxen . Dies ging nun aber nicht so gut für den Berliner aus.

Kevin Wolter (35) war als Soldat der Bundeswehr an mehreren Auslandseinsätzen in Afghanistan beteiligt. © Screenshot/Instagram/wolterkevin

Ende Mai berichtete Wolter noch, wie gut er für seinen ersten Kampf vorbereitet sei. Er habe vier Monate lang sechsmal pro Woche trainiert. Zwei Einheiten pro Tag. 1012 Einheiten!

"Was daraus geworden ist, ist ein Gesamtpaket voller Agilität, Mobilität, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Kraft", so der YouTube-Star in seinem letzten Video.

Der junge Mann fühlte sich also gut vorbereitet für seinen ersten Boxkampf gegen den Profi Drazan Janjanin (34, Bosnien und Herzegowina) am Samstag in Hamburg.