Boxerin raucht im Zoo: Was sie dann macht, sorgt für große Empörung

Ukraine - Wer macht sich hier zum Affen? Dass die russische Boxerin Anastasia Luchkina (24) im Ring gern mal alle Manieren vergisst, gehört zu ihrem Job. Doch nun sorgte die Kämpferin mit ihrem Verhalten in einem Zoo für großes Kopfschütteln.

Boxerin Anastasia Luchkina (24) ließ einen Orang-Utan an ihrem elektrischen Glimmstängel ziehen. © Screenshot/X/Trenddetailnews

In den sozialen Netzwerken teilte die 24-Jährige zunächst selbst ein Video ihres Besuchs im Safaripark Taigan auf der ukrainischen, seit 2014 von Russland besetzten Halbinsel Krim, wie das ukrainische Portal Glavkom berichtet.

Darin rauchte die Sportlerin aus Simferopol am Gehege eines Orang-Utans ihre E-Zigarette, ehe sie plötzlich auch dem Tier einen Zug anbot.

Der Menschenaffe zögerte nicht lange, zog am pinken Vape und pustete den Rauch anschließend in die Luft. Offenbar waren Luchkina und der Primat auf den Geschmack gekommen, denn die Boxerin reichte dem Orang-Utan ihren elektrischen Glimmstängel noch einige Male, immer wieder nahm der Affe dankend an.

Luchkina gilt als vielversprechendes Box-Talent im Leichtgewicht, verlor ihren ersten Profikampf am 22. Juni allerdings per einstimmiger Entscheidung. Ihre fahrlässige Aktion löste im Netz nun rasch eine Welle der Empörung aus.

Laut dem Bericht drohen der Kämpferin darüber hinaus noch weitere Konsequenzen. Demzufolge prüfen der Zoo und die Behörden eine Geldstrafe sowie ein lebenslanges Hausverbot für Luchkina. Das Tier sei mittlerweile von Ärzten untersucht worden, es gehe ihm gut.