Aus Deutschland stammender Box-Star (†29) in den USA tot aufgefunden

Cem Kilic (†29) lebte über 10 Jahre in der USA. Hier besucht er den Grand Canyon. © Screenshot/Instagram/kilicboxing

Das vielversprechende Super-Mittelgewichtsboxtalent wurde während der Weihnachtsfeiertage tot aufgefunden. Das berichtete am Freitag Boxingscene, ohne genauere Details des Fundes zu nennen.



Der 29-Jährige kam 1994 in Neustadt (Hessen) zur Welt und hat aufgrund seiner türkischen Eltern die türkische Staatsbürgerschaft. Mit 19 Jahren zog es ihn in die USA, um in Los Angeles zu trainieren. Dort begann der Türke auch seine Profikarriere und blieb zunächst in 14 Kämpfen unbesiegt. Seinen letzten Kampf bestritt der Neustädter im August 2022. Danach war er auf der internationalen Boxbühne nicht mehr zu sehen.

Berichten zufolge litt Cem an psychischen Problemen und übermäßigem Drogenkonsum. Ersten Vermutungen zufolge starb der Boxer an einer Überdosis.

Seine Weggefährten stehen unter Schock.