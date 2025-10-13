 807

Baby-Bauch statt Boxen: Weltmeisterin Rupprecht wird Mama und beendet Karriere

Tina Rupprecht hält alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Box-Verbände. Nun beendet sie wegen Schwangerschaft ihre Karriere.

Von Christian Johner

München/Augsburg - Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht (33) ist schwanger und beendet ihre aktive Karriere.

Tina Rupprecht (33) hängt ihre Box-Handschuhe an den Nagel.  © Peter Kneffel/dpa

Das teilte die Augsburgerin bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München mit. "Die aktive Box-Karriere ist offiziell beendet, denn ich beginne eine neue Lebensphase", sagte Rupprecht, die die Auszeichnung in der Kategorie "Sportmomente für die Ewigkeit" erhielt.

Ein Comeback als Mama sei erst mal nicht geplant, betonte die Augsburgerin.

Rupprecht hatte im April in Potsdam deutsche Box-Geschichte geschrieben. Sie bezwang im WM-Vereinigungskampf die bis dahin ungeschlagene Japanerin Sumire Yamanaka (23) nach Punkten und krönte sich zum "undisputed" Champion im Atomgewicht (bis 46,3 Kilogramm).

Sie hält damit alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Verbände WBO, WBA, WBC und IBF. Das war vor ihr keinem Boxer und keiner Boxerin aus Deutschland gelungen.

"Ich habe auch jetzt das Gefühl: Es ist jetzt perfekt. Ich bin da angekommen, wo ich immer hinwollte - sogar noch viel höher. Ich bin fertig", sagte Rupprecht auf der Gala.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

