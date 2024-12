Box-Star nach Kampf nicht mehr wiederzuerkennen!

Wien (Österreich) - Champions-Traum in der Ferne geplatzt, das Gesicht futsch - und zu allem Übel auch noch am Rückflug gehindert worden: Die vergangenen Tage meinten es nicht allzu gut mit der schwedischen Profiboxerin Mikaela Laurén (48).

Von Wien aus sollte es mit einer Zwischenlandung in Zürich weiter nach Frankfurt am Main gehen - und von dort zurück nach Schweden, stellten Reisestrapazen das Nervenkostüm der Sportlerin allerdings noch vor dem ersten Flug mächtig auf die Probe: Das Personal "wollte mich nicht in den Flieger lassen, weil es [das Gesicht, Anm. d. Red.] geschwollen war".

Demnach hätten sie Angst gehabt, sie in einem derartigen Zustand an Bord zu lassen. Und so ginge es statt ins Flugzeug erst zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wo ihr letztendlich die Rückreise in Form einer Bescheinigung genehmigt worden sei.

Doch damit nicht genug, denn kaum war der erste Schock überstanden, stellte sie der nächste Zwischenfall am Flughafen der hessischen Mainmetropole auf die Geduldsprobe: "Im nächsten Flieger nach Hause war kein Sitzplatz frei, sodass wir über drei Stunden warten mussten, bevor wir nach Frankfurt fliegen konnten." Ganze 22 Stunden später war es dann jedoch geschafft - und Laurén war wieder zurück in der Heimat.