Boxer (†28) verliert zum ersten Mal einen Kampf und stirbt eine Woche später

Belfast (Nordirland) - Es war seine erste Niederlage bei einem Profikampf - und die kostete ihn das Leben! Der irische Boxer John "The Kid" Cooney ist eine Woche nach einem verlorenen Kampf an den dort erlittenen Verletzungen gestorben. Er wurde nur 28 Jahre alt.

"Er war ein geliebter Sohn, Bruder und Partner und es wird ein Leben lang dauern, zu vergessen, wie besonders er war", ließ die Familie ausrichten. Man danke auch allen Menschen, die unterstützende Nachrichten geschrieben oder John in ihre Gebete aufgenommen hätten.

Der 28-Jährige hinterlässt neben seinen Eltern auch seine Verlobte Emmaleen, die sich bei den Mitarbeitern des Krankenhauses in Belfast bedankten, die "unermüdlich gearbeitet haben, um John das Leben zu retten".

Wie sein Management im Namen der Familie Cooney auf Social Media mitteilte, verlor der Juniorleichtgewicht-Boxer am gestrigen Samstag seinen wichtigsten Kampf.

Cooney, der in seiner Profi-Karriere insgesamt zwölf Kämpfe bestritt, gewann die ersten elf davon und krönte sich so 2023 zum keltischen Juniorleichtgewicht-Champion. Diesen Titel wollte er am 1. Februar gegen Nathan Howells (31) verteidigen.

In der neunten Runde des Kampfes ging der Ire jedoch K. o., musste auf einer Trage aus der Halle gebracht und in ein Krankenhaus transportiert werden. Dort stellten die Ärzte eine Hirnblutung fest, Cooney wurde sofort operiert, um den auf seinem Gehirn lastenden Druck zu reduzieren.

Seither hatte der 28-Jährige auf der Intensivstation gelegen, für seine Behandlungen wurde sogar eine Spendenaktion ins Leben gerufen, an der sich unter anderem der irische MMA-Star Conor McGregor (36) beteiligte.

Insgesamt kamen bisher rund 47.000 Pfund (etwa 57.000 Euro) zusammen, die jetzt die Familie Cooney unterstützen sollen.